Alberto Virdo: Leyenda de la radio hispana

La redacción de este PostLatino rinde un merecido homenaje a nuestros pioneros de la radio para que su ejemplo y esfuerzo quede para la posteridad como tesoro a las nuevas generaciones.

“Manténganse unidos ustedes son fuertes y aguerridos. Luchen por su futuro y el bienestar de sus familias. Mi corazón y mis sentimientos están con todos ustedes”. Virdo a los puertorriqueños de la Isla.

ET: Cuando llegas a CT y de donde sale la idea de hacer una emisora para Hispanos?

AV: Yo ingrese a EU en el año 82 de la mano de Walter Martínez que me recibió en la emisora y desde ahí empecé a trabajar hasta el día de hoy ya van 33 años que estoy colaborando con mis compañeros. Comencé con un programa como auxiliar preparando noticias, entrevistas y luego pase a los tres años he hice un programa desde las 6 am hasta el mediodía que se llamaba Recorriendo Latino América en donde colocaba música de toda Centro y Sur América. Luego se fueron agregando otros programas a la emisora siempre con la vocación de servir a los hispanos y siempre con el apoyo de Walter Martínez que me apoyaba a ejercer otros trabajos dentro de la emisora. Hemos transmitido varios programas desde Puerto Rico y recuerdo que en un ano viajamos alrededor de 17 veces a transmitir desde la Isla del Encanto.

ET: qué tipo de programas transmitían ustedes desde PR?

AV: Normalmente y no necesariamente las fiestas patronales en cada ciudad de la isla. Estuvimos cuatro años trasmitiendo el maratón de Coamo, las fiestas de las flores de Aibonito, En Ponce desde el Parque de Bombas, desde Patillas y muchos más. Todos con Omar Aguilera. También transmitimos desde Miami por siete años el Festival de la Calle Ocho en donde la dábamos la oportunidad a nuevos talentos de esos tiempos que en el día de hoy gozan de fama y popularidad.

ET: En todos esos años como ha ido afectando o mejorando la tecnología la radio?

AV: Fue una cosa muy buena porque pudimos traer en vivo el sentir de los habitantes de la Isla a los que vivían aquí y viceversa. Eso era muy novedoso y muy bueno. A su vez los saludos navideños y los saludos tradicionales. También eventos como Festival Bacardi y los de los Trovadores……y muchos más que no recuerdo en este momento.

ET: Se dice que la emisora pasara a nueva administración. Como te afecta a ti después de tanto años esta nueva era de la 840 ?

AV: Bueno……eeehhhh…….Estamos en una expectativa……realmente hemos estado haciendo un buen trabajo en la emisora y quisiéramos seguir….. ya se lo hemos hecho saber a las nuevos dueños. Queremos seguir haciendo radio para los que no hablan inglés a esos que quieren oír noticias, a esos que quieren seguir oyendo a Yeri-yeri, a Francisco Jaqués, a Danny con los deportes y a Danny Daniel por las tardes.

ET: si se te presentara la oportunidad y te dieran un micrófono que tú le dirías a los Puertorriqueños de la Isla y a los de aquí?

AV: “Ustedes son fuertes y aguerridos y están pasando momentos difíciles manténganse unidos y luchen por su futuro y el bienestar de su familia. Mi corazón y sentimientos están con todos ustedes”.

ET: Que tan profundamente ligado te sientes a la 840?

AV: Bueno……eehhhh…..me siento muy ligado a la emisora ha sido mi segundo hogar..….. ( en este momento Alberto se puso rojo y sus ojos se vieron humedecidos con lágrimas e hicimos una pausa)…….Desde que llegue un 24 de Mayo de 1982 siempre me han tratado muy bien. En ese momento los que dirigían la emisora eran Americanos y luego Walter y Omar siempre me trataron con mucha humildad y respeto. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Danny Delgado quien fue quien me metió en el casillero para seguir por la senda de la 840 que en este momento somos los más populares después de 48 años de servicio.

ET: Si tuvieras que despedirte en este momento de los oyentes de la emisora que les dirías?

AV: No quisiera despedirme nunca……

ET: (no debí haber hecho esa pregunta. Nueva vez Alberto se entristeció pero esta vez sí que le llego al alma)

AV: no quisiera irme nunca……la gente me llama para saber si seguiremos pero la intención de los nuevos dueños es continuar con la misma programación de este momento. La gente me llama y les digo……quédense tranquilos que todavía estamos aquí……no sé si por ahí seguiré como yo y resto de mis compañeros.

ET: Al despedirnos le deseamos el mejor de los éxitos y bendiciones de salud a este pilar de la radio en español a uno de los pioneros que hizo camino al andar.

Elvis R. Tejada