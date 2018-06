Fotografía cedida por la casa de subastas Wyles Hardy and Co que muestra varios objetos personales y trofeos del tenista alemán Boris Becker, que serán subastados en Londres (Reino Unido) hoy, 11 de junio del 2018. El próximo 28 de junio varias de las pertenencias de Becker saldrán a subasta pública. EFE/ Wyles Hardy & Co

A subasta trofeos y viejas zapatillas de Boris Becker, tras su insolvencia La quiebra económica del extenista alemán Boris Becker ha llevado a que sus trofeos y diversos recuerdos de su carrera, incluyendo zapatillas, calcetines y camisetas, salgan a subasta por decisión del administrador de la insolvencia, informan hoy varios medios alemanes.

Los diversos objetos estarán a la venta en la casa de subastas británicas Wyles, Hrdy& Co.

Entre los objetos que salen a subasta están las zapatillas que usó Becker en la final del Abierto de Australia de 1996 contra Michael Chang. Las zapatillas, firmadas por Becker, tienen un precio inicial de 500 libras (cerca de 567 euros).

El objeto más caro de la subasta es el Renshaw Trophy que Becker recibió por sus triunfos en Wimbledon. El precio inicial de esa trofeo es de 10.000 euros.

Becker fue declarado insolvente en 2017 por un tribunal de Londres.

Según cálculos oficiosos, durante su carrera como tenista Becker tuvo ingresos superiores a los 100 millones de euros.

Pese a ello, en el marco de una disputa por una deuda de 3,3 millones de libras (3,8 millones de euros) tuvo que presentar la declaración de insolvencia.

Desde la declaración de insolvencia han empezado a salir la venta diversos objetos de propiedad de Becker.

Sin embargo, al hacer el inventario de los 49 trofeos que Becker ganó a lo largo de su carrera se averiguó que ocho habían desaparecido.

En total, salen a la venta 81 objetos en el que además de trofeos hay diversas prendas que uso Becker durante su vida deportiva, como relojes, medallas y raquetas.

Becker fue en su mejor momento uno de los mejores tenistas del mundo y ganó un total de 49 torneos. Lo más destacado de su carrera fueron sus tres victorias en Wimbledon.

Además, Becker ganó una vez el Abierto de Australia y una vez el Abierto de EEUU, el único torneo de Grand Slam que se le resistió fue Roland Garros, y en los Juegos Olímpicos de Barcelona ganó la medalla de oro en dobles, junto con su compatriota Michael Stich.

Tras su carrera en activo, Becker fue capitán del equipo alemán de Copa de Davis y entrenador de Novak Dokovic, y ahora dirige el tenis masculino de la Federación Alemana de Tenis. deporte tenis tweet