5-0. Neymar, Coutinho y Richarlison destrozan a la selección salvadoreña

Neymar, Coutinho, Richarlison, autor de dos tantos en su estreno como titular, brillaron este martes en la aplastante victoria por 5-0 de la selección brasileña sobre la de El Salvador en un partido amistoso jugado en Landover.

Neymar estrenó la cuenta goleadora con un penalti en el minuto 3, estrelló un disparo al palo y dio dos asistencias de gol para firmar una nueva exhibición con la Canarinha y consolidar así la capitanía permanente que ha estrenado en esta gira por Estados Unidos.

El camisa 10 asistió el minuto 15 a Richarlison, quien amplió la ventaja con un bello tanto desde el canto del área, y en el 29 a Coutinho, que marcó raso el tercero desde el balcón del área.

El delantero del Everton cerraría su exhibición en el minuto 50 con su segundo gol al aprovechar un rechace de Coutinho, mientras que Marquinhos puso la guinda en el 89 para certificar el 5-0.

Antes del pitido inicial del árbitro, las dos selecciones guardaron un minuto de silencio en memoria de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Con la bola rodando ya sobre el césped de FedExField, Brasil, que venía de ganar por 0-2 a Estados Unidos, estrenó hoy el marcador de penalti después de que Domínguez derribara en el área a Richarlison en la primera jugada del encuentro.

Neymar, ya con los galones de capitán permanente, acertó desde los once metros, como ya hizo ante Estados Unidos, con un lanzamiento ajustado a la derecha de Hernández y sumó así su 59 tanto con la Canarinha.

El Salvador, que ocupa el puesto 72 en la clasificación de la FIFA, no reaccionó y antes de pestañear había encajado el segundo.

Jugada conducida por Neymar, que conectó con Richarlison y el delantero del Everton inglés pegó el esférico de primera con la derecha desde la esquina del área grande para filtrarlo por la escuadra inversa.

Richarlison, como el portero Neto, el lateral Èder Militao y el centrocampista Arthur, estrenó titularidad y en un cuarto de hora ya había provocado un penalti y marcado un auténtico golazo.

La Canarinha llegaba por inercia ante El Salvador, que era incapaz de salir de la cueva e hilvanar más de tres pases seguidos.

En medio del desajuste defensivo de los centroamericanos se paseaba sin oposición Neymar, quien estrelló un disparo al palo y pocos minutos después, en una arrancada por la izquierda, se llevó a cinco defensas y cedió en el momento justo a Coutinho, que desde la frontal chutó y marcó el tercero.

El balance para los dirigidos por Tite no podía ser mejor: en 30 minutos, tres goles, un balón al palo y cinco finalizaciones.

El atacante del París Saint-Germain pudo firmar su doblete antes del descanso después de regatear al portero, pero su disparo fue interceptado por la zaga salvadoreña, y también vio la amarilla por un ‘piscinazo’ en el área.

En la reanudación, llegó la primera jugada de peligro de El Salvador en un disparo demasiado cruzado de Pineda tras un buen centro de Corea por la derecha.

Un espejismo, pues en el siguiente ataque de Brasil, Richarlison aprovechó un rechace de Coutinho para disparar de nuevo de primeras, esta vez con el pie izquierdo, y anotar su segundo gol de la noche.

Después del cuarto tanto, Tite sacó del campo a Douglas Costa, Coutinho y Richarlison y dio minutos a Everton, Paquetá y Willian.

Neymar lo siguió intentando ante un Hernández que no evitó el quinto de los suramericanos firmado por Marquinhos.

– Ficha técnica:

5. Brasil: Neto, Éder Militão, Marquinhos, Dedé (m.45, Felipe), Alex Sandro; Casemiro (m.45, Fred); Douglas Costa (m.53, Willian), Arthur (m.69, Andreas Pereira), Philippe Coutinho (m.53, Everton), Neymar; y Richarlison (m.53, Lucas Paquetá).

Seleccionador: Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’

0. El Salvador: Henry Hernández, Bryan Tamacas, Alexander Mendoza, Roberto Domínguez, Juan Barahona; Fabricio Alfaro (m.35, Narciso Orellana); Óscar Cerén, Andrés Flores (m.72, Ibsen Castro), Gilberto Baires (m.30 Arturo Álvarez, m.65 Xavier García), Jaime Alas (m.45, Dustin Corea); y Denis Pineda.

Seleccionador: Carlos de los Cobos.

Goles: 1-0, m.3: Neymar, de penalti. 2-0, m.15: Richarlison. 3-0, m.29: Coutinho. 4-0, m.50: Richarlison. 5-0, m.89: Marquinhos.

Árbitro: el estadounidense de origen mexicano Jair Marrufo amonestó a Alfaro, Neymar, Felipe y Orellana.

Incidencias: partido amistoso jugado en el estadio FedExField, de Landover, ante 28.511 espectadores.