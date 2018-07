1-1: El Betis no puede con un Sporting de Braga que acabó con ocho

El Real Betis, en su segundo amistoso de la pretemporada, empató a uno ante el Sporting de Braga que acabó con ocho un bronco partido disputado en el estadio Luis Rodríguez Salvador de la localidad onubense de Cartaya.

Los de Quique Setién tuvieron mucho la pelota, pero sin demasiada capacidad para inquietar el arco rival. Las buenas maneras de Sergio Canales y el golazo de Tello fue lo mejor de un elenco que esta noche que no podía con un contrario excesivamente duro.

Como el verano está para experimentar, un 4-4-2 de salida. El mismo sistema usado por el cuadro verdiblanco durante gran parte de la primera mitad del curso pasado. Dibujo que no impedía que los lusos comenzaran mejor. De hecho, Joel Robles se tenía que emplear a fondo a los 2 minutos tras un disparo de Paulinho para que no llegara el primero de los portugueses.

Pero los de Setién no tardarían en responder. En el 5, tras un buen pase de Canales, Joaquín rozaba el primero para los suyos. Dos llegadas que vaticinaban un choque más movido de lo habitual por estas fechas. Acciones en una y otra área y la mala noticia de la sustitución de Sanabria a los 12 minutos por unas molestias en principio sin importancia que obligaba al Real Betis a tirar de banquillo antes de lo previsto.

Ya con el canterano Roberto en el campo, nueva ocasión bética para estrenar el marcador (no aprovechada por Loren en el 18). Con Canales al mando de las operaciones ya en el tramo final del primer acto, los de las trece barras tocaban y tocaban para tratar de romper el esquema defensivo de un Sporting de Braga que se dejaba querer.

Camarasa, en el 33, lo intentaba sin demasiada fortuna para un Real Betis que mejoraba con el paso de los minutos. Curiosamente, eran los lusos los que hacían el primero de la noche. Firmado por Paulinho de cabeza en el 38 tras un fallo de la zaga bética, Al descanso, tras dos minutos en los que los visitantes perdían por doble amarilla a Bruno Viana y a su primer y segundo entrenador por protestar la decisión tomada por Gil Manzano, derrota momentánea para un Real Betis dueño de la pelota, pero algo blando en tareas de intendencia.

Tras el descanso, con un once distinto en el bando bético, más notorio el control de un Real Betis que seguía siendo el dueño y señor de la pelota, sin demasiada. Y eso que Tello tiraba de manual para romper el buen entramado defensivo del Sporting de Braga. En el 58, cuando peor lo hacían los de Setién, golazo de Tello tras una falta muy bien sacada por el catalán.

Se animaba el Real Betis con el 1-1, pero el Sporting de Braga no se conformaba. De hecho, el palo impedía el 1-2 en el minuto 67 tras disparo de Ricardo Horta. Con Kaptoum como ocasional lateral derecho y muy atinado en ataque, el Real Betis buscaba una y otra vez el gol que le diera la victoria. Un gol que parecía más cercano tras la expulsión de dos nuevos futbolistas portugueses (acción que incitaba a varios jugadores del Sporting de Braga a abandonar el césped con todavía minutos por delante). Al final, once contra ocho, 1-1 y tablas de un no partido que no le debe servir demasiado al Real Betis de cara a lo que resta de trabajo estival.

Ficha

1 – REAL BETIS: Joel Robles, Barragán, Mandi, Tosca, Junior, Canales, Brasanac, Camarasa, Joaquín Loren y Sanabria (Roberto, minuto 12). Actuaban en la segunda mitad Pau López, Marc Bartra, Javi García, Edgar, Kaptoum, Tello, Narváez, Julio Gracia, Boudebouz, Sergio León y Álex Alegría.

1- SPORTING DE BRAGA: Matheus, Sequeira, Ryller, Eduardo, Pablo, Murilo, Paulinho, Fabio Martins, Fransergio, Bruno Viana y Marcelo Golano. También jugaron Marafona, Dyego Sousa, Ricardo Horta, Claudemir, Esgaio, Ailton, Raul Silva, Diogo Figueiras, Xadas, João Novais y Lucas.

GOLES: 0-1, minuto 38: Paulinho. 1-1, minuto 58: Tello.

ÁRBITRO: Gil Manzano, extremeño. Expulsó por doble amarilla a Bruno Viana (minuto 42) y por roja directa al primer y segundo entrenador del Sporting de Braga (minuto 44) y a João Novais y Ricardo Horta (minuto 82). Amarilla para Raul Silva.