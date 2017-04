Tiroteo cerca de una escuela en New Britain deja a tres personas heridas

Tres personas con heridas de bala fueron llevadas al St. Francis Hospital después de un tiroteo ocurrido en una casa de la 134 Newington Ave., cerca de la Escuela Primaria Chamberlain, en New Britain, pero se esperaba que sobrevivieran, de acuerdo con la alcaldesa de esa ciudad Erin Stewart.

La policía ha identificado al sospechoso como Jermaine Tywane Scott, de 36 años, y actualmente lo están buscando. Scott estaba programado para presentarse en el Tribunal Superior en Middletown el miércoles por cargos de vehículos de motor.

“2 mujeres adultas y 1 niño fueron transportado a hospitales locales por aparentes lesiones por arma de fuego – se espera que esté bien”, twitteó Stewart .

— Mayor Erin Stewart (@stewartfornb) March 29, 2017