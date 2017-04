Ricardo Nieves y “La Marcha Verde”

Uno de los actos multitudinarios mejor organizado, cívico, respetuoso, una muchedumbre inmensa y comportamiento ejemplar. Esa es una verdadera expresión de la ciudadanía Dominicana.

Una actividad que los Santiagueros describen como inigualable fue la marcha de ayer domingo en Santiago de los Caballeros. Yo diría que fue un monumento a la ciudadanía y a la ciudadanía en construcción que este experimentando este país que mucha gente no está leyendo, que no entiende y otros que no comprenden porque están fuera de época. Este es un fenómeno que se le fue adelante a los partidos políticos y a los grupos y a las organizaciones sociales, incluso, de corte tradicional.

Porque esta es una expresión genuina, autentica de un sentir ciudadano que se está poniendo del mismo lado para enfrentar una situación que a todos nos daña nos acosa, nos lacera. El desorden institucional, la corrupción generalizada y la impunidad que se desprende de los actos públicos y privados cuando no hay sanción de ningún tipo y donde solo los pobres caen presos o mueren en intercambios de disparos. La marcha de Santiago fue un verdadero manifiesto y es bueno que la gente del Gobierno sepa que los organizadores de la marcha y el movimiento verde en sentido general no andan buscando páginas en la historia lo que quieren es construir es un capítulo de la vida Dominicana donde el robo y la impunidad no sean el gozo de un grupito.

La gente de la marcha verde y así lo dije yo, son gente ordinaria y sencilla, sin mayores aspiraciones la gran mayoría de ellos y de ellas que tener una sociedad donde nuestros hijos puedan vivir con dignidad, con respeto y seguridad donde los derechos humanos de primera generación le estén garantizados a la gente por el solo hecho de nacer. Donde el respeto y el honor que debe decidir el funcionario público a quien se le paga no sea una moneda escasa si no la norma de convivencia. La gente de la marcha verde no pretende pasar a ninguna página de la historia lo que quiere es salir de esta página oscura de la corrupción y la impunidad y el que no entienda eso está perdido porque no hay vuelta atrás. Los Dominicanos de esta generación, la gente joven, los mayores, los de edad promedio que aman este país no están dispuestos a seguir soportando este estado de cosas que afectan nuestras vida. Nosotros estamos dispuestos a que la frontera siga siendo ese negocio sucio del tráfico de seres humanos y de personas sin papeles que van generando una nación difusa sin control dentro de la misma nación Dominicana para que un grupo se enriquezca de ese tráfico de seres humanos que es un delito de lesa humanidad.

Una frontera abierta de par en par un desorden migratorio que nos va a traer problemas gravísimos a corto plazo. La gente no puede seguir tolerando que las playas se la cojan dos o tres porque tengan apellidos rimbombantes y pomposos. La gente no va a seguir tolerando que los ríos los desangren y se lo roben y que corten los bosques y acaben con las montañas para enriquecer a dos o tres familias. La gente no va a seguir tolerando que los hospitales sean almacenes de muertos. La gente está cansada de una seguridad social que tiene quince años y los únicos que se han enriquecidos con ella son los bancos y los que tienen una tarjeta de seguro social tienen que pasar un viacrucis para ser atendidos a menos que no tengan un amigo, alguien un soporte un apoyo. Los que gobiernan tienen que entender que la gente está harta de que se roben el dinero del pueblo y aparezcan en playas internacionales con propiedades que nadie conoce su origen con riquezas espumosas que nunca la sudaron, con yates, con apartamentos lujosos en Miami….que ya la sociedad no va a tolerar eso. La gente que está caminando en la marcha verde esta hastiada y el caso Odebrecht fue el caso que desbordó todos los casos….el que no le de lectura a esto, el que no entienda que nuestros bosques no pueden servir para hacer carbón en las capitales de los ricos se perdieron porque ya la gente no lo tolera, porque el mundo de hoy no permite que esas cosas sigan ocurriendo en silencio. Los que gobiernan tienen que entender que esa justicia tan maltrecha, tan poco creíble que solo persigue a un grupito de los que no tienen nombre y apellido no va a responderle a las expectativas de la sociedad ni a esa policía mal pagada que nosotros producimos recursos y riquezas suficientes para vivir con cierta dosis de felicidad social. Es eso que tienen que centrarse no en desprestigiar la marcha ni ponerle un partido político detrás ni decir que es para desestabilizar el gobierno. Esto es un movimiento ciudadano y como ciudadano nace del corazón de la gente, de la conciencia cívica que se va generando como un fermento que crece y se expande así como generación saludable que le está diciendo al país arreglemos esto ahora porque mañana va a ser muy tarde.

La gente de la Marche Verde está pidiendo JUSTICIA con mayúscula y no hay forma de que puedan venir con otra cosa y yo creo que la lectura no es tan difícil. Son ciudadanos comunes y corrientes que le están diciendo al país: o nos decidimos a pelear por nuestro pedacito de tierra o se volverá invivible con los anos. Esta inseguridad que nos arropa es producto de la impunidad han gastado todo el dinero del mundo, se ha ido por las cunetas pero búsquele los bolsillos a esos que han participado en los programas de seguridad, búsquelos y miren como viven y búsquenle la seguridad que poseen mientras la pobre gente anda con miedo. La ola que hay psíquica de la inseguridad nos tiene a todos trastornados y locos y todo eso producto de la inseguridad generada por la corrupción que ha rodeado todos los programas de seguridad. Esto no es cuestión de montar una publicidad ni un discurso para que lo repitan todos los adláteres y acólitos así de manera mecánica, no es de eso que se trata. Se trata de un compromiso ciudadano que hemos asumido alguna gente y que ha asumido la mayoría de un pueblo que está ansioso, yo diría que angustiado por los males que nos aquejan sabiendo que hay solución.

La gente sabe lo que está ocurriendo por eso la marcha en Santiago fue un plebiscito, fue monstruoso lo acontecido ayer porque la gente está cada más clara y el discurso de los políticos no conecta con lo que está viviendo la sociedad aunque se lo quieran introyectar con anestesia y porque no conecta porque la clase política Dominicana se acomodó al buen vivir y al derroche y a la dilapación y al uso de los recursos públicos como si fueran de ellos y como si el destino de este país le perteneciera a ellos.

Hoy me place transcribir el comentario del Dr. Ricardo Nieves del 27 de Marzo, 2017 con quien tengo el orgullo de compartir la nacionalidad Dominicana. Con su permiso Dr. Nieves.

Elvis R Tejada