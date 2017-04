Minnie Gonzalez y su lucha por la educación

En un ambiente no propicio para una entrevista nos encontramos con la Rep. Estatal y aprovechamos la ocasión para hacerle una preguntas acerca de la nueva superintendente de las escuelas públicas de Hartford y esto fue lo que nos dijo.

ET: En que nos beneficia que tengamos una Super de origen Latino?

MG: En primer lugar es importante que la gente sepa que ella es un producto de la ciudad de Hartford. Ella vivió en Frog Hollow, vivió en el Norte. Ella entiende y conoce los problemas de nuestra comunidad, conoce las deficiencias que tienen estos niños y sus familias. Ella más que conocer estos problemas los sufrió en carne propia, lo que es vivir en un hogar sin padre en donde solo estaba su madre y su hermano. Ella entiende y sabe que hay muchos niños con problemas de salud mental y económicos. Ella sabe lo que hay y tiene solución a estos problemas y si no la tiene la buscara por que tiene el compromiso con su gente humilde y con la ciudad que la vio desarrollarse con esfuerzo y sacrificio. Ella paso por muchos problemas y entiende lo que hay.

ET: Tú crees que por ella ser Latina los programas que se han eliminado podrán volver a ofrecerse a los niños?

MG: Yo no te puedo decir que eso será o no posible debido a que el presupuesto a la Junta sigue siendo insuficiente pero te voy a dar un dato: hace un par de semanas el Sistema Escolar andaba buscando 26 millones para balancear el presupuesto, lo que la estaba obligando a recortar servicios a los estudiantes sin embargo ella ya identifico 23 millones de dólares…..

ET: Tan rápido?

MG: Tan rápido…..y hay más, eso fue antes de que la nombraran como Super eso es una señal de que ella sabe lo quiere y lo que debe hacer. Ella dice que los problemas tienen soluciones y ella como empezar a solucionarlos. Mira Elvis en nuestras escuelas a veces no hay ni papel inodoro, no hay papel para secarse las manos, no hay libros…

ET: En América? Minnie pero como tú sabes todos esos detalles tan increíbles, tan horrorosos?

MG: Porque lo que pasa es que yo me meto en las escuelas, yo me paso en la comunidad. Yo hablo con la gente. Mira, ahora mismo ella ha hecho varias reuniones públicas y la única oficial electa presente he sido yo. En esas reuniones yo me entero de lo que pasa por que los padres frustrados con el Sistema Escolar expresan sus quejas en esos foros, por eso me entero.

ET: Que tan difícil fue para ustedes que ella saliera electa como Super intendente?

MG: No….muchacho eso como si le fueran a sacar un diente a una persona que le tiene miedo al dentista que no quiere abrir la boca. Jajajaja. Eso fue bien difícil. Muchas llamadas, reuniones con los padres. Yo te digo que en el sistema escolar no debe intervenir la política, la política debe dejarse fuera. Se nos hizo bien difícil porque había política de almuerzo, desayuno y cena pero debemos darle las gracias a los miembros del Comité de búsqueda del Super Intendente y también a los miembros de la Junta de Educación porque se mantuvieron unidos y no dejaron que el Alcalde pusiera mollero político. No lo permitieron, se mantuvieron unidos y yo entiendo que el sistema Escolar debe mantenerse así y no permitir que la política de negociaciones entre en el Sistema.

ET: Que le deseas a la nueva Super Intendente?

MG: Me siento contentísima porque ella habla los dos idiomas, entiende nuestra cultura Latina, imagínate que somos el 55% del estudiantado del Sistema Escolar y por tal nuestra comunidad debe tener mayor representación hay escuelas en donde el 90% de los estudiantes son hispanos. Ella no está sola y yo le deseo buena suerte y que trabaje duro para que nuestra comunidad vea los resultados positivos de su trabajo.

ET: Hablando ya de ti. Cuáles son tus planes en el futuro cercano?

MG: Como representante Estatal yo entiendo que hay mucho trabajo que hacer, muchos proyectos que desarrollar para la comunidad que represento, la gente lo sabe y me pide que me quede quieta como Representante. Entonces tendría que pensar muy bien y oír lo que mis constituyentes me piden. Muchacho no…..tate quieto. Aquí hay Minnie Gonzalez por largo tiempo.

Nos despedimos de Minnie no sin antes agradecerle la entrevista y su tiempo hacia este medio de comunicación y toda la gente de Hartford.

Elvis R. Tejada