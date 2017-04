HILDA SANTIAGO: LEGISLATURA NO PUEDE DISMINUIR ALTOS SUELDOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Por mucho tiempo había tenido la inquietud de saber porqué funcionarios de la ciudad de Hartford y del Estado devengan sueldos de entre 90,000.00 y 140,000.00 dólares al año mientras nuestros envejecientes sobreviven con 600.00 mensuales. Eso es 150.00 a la semana. Esta gente gana 1,800 dólares semanales en promedio. La diferencia es anti humana y entristece verlos como hacen malabares para sobrevivir. Me acerque a la Representante Estatal Hilda Santiago y le hice preguntas al respecto. He aquí sus respuestas.

ET: Si el Estado está en una crisis presupuestaria y los cortes están en todas las agencias porque no se toca nunca los altos sueldos de los funcionarios públicos?

HS: por ley Estatal el Gobernador hace un presupuesto todos los años y se lo presenta a la legislatura y al Senado dentro de ese presupuesto están los salarios de los funcionarios, comisionados y los empleados de su oficina. Ahora bien, existe lo que se llama el Comité de Apropiación y no importa el presupuesto que les presente el Gobernador ese comité evalúa ese presupuesto y mediante audiencia publicas vienen las agencias y ciudades y defienden la cantidad de dinero que el Gobernador les asigna. El Gobernador hace los recortes que él cree es mejor para balancear el presupuesto pero no significa que le será concedido. Esa es la pelea que tenemos todos los años desde hace tiempo.

ET: En el caso de los altos salarios de los funcionarios de las ciudades tienen ustedes algún poder de controlarlos?

HS: No hay ninguna ley que nos permita controlar lo que hagan los Alcaldes y Regidores en asuntos de su presupuesto interno.

ET: Pueden ustedes presionar o influir para que el Gobernador rebaje sueldos o despida funcionarios de su oficina?

HS: En este caso no. Nosotros podemos recortar el presupuesto de cada Departamento a través de audiencias públicas en la que vienen los comisionados y defienden el presupuesto que les asigna el Gobernador pero nosotros somos los que estudiamos y ponemos nuestro presupuesto. Ten presente este dato: no se puede escoger cualquier persona para ser Comisionado o Director de esas agencias. Se tiene que escoger personas preparadas y con mucha educación universitaria porque no estamos hablando de manejar un restaurant, un supermercado o una finca….Esas personas se pasan entre 10 años y 12 en las mejores universidades antes de ser asignados en estas tareas.

Todos los anos el Gobernador corta programas sociales que benefician a nuestras comunidades tales como Casa Boricua, San Juan Center, Centro de Habla Hispana de Wallinford……

ET: Espérate, espérate….párate ahí. Tu quieres decir que el Gobernador tiene una política anti-hispana?

HS: No, no, no. Él no tiene una política antihispana el no discrimina, el trata a todos por igual. El recorta todos los programas en todas las comunidades ya sean Afroamericanas, Latinas y Anglosajonas. Nosotros somos los que tenemos que buscar la manera de reponer el dinero que el Gobernador quiere eliminarles.

ET: Hay agencias dentro de la Comunidad Latina en que sus directores ejecutivos ganan salarios de lujo prácticamente haciendo nada. Tú debes saber a cuales me refiero por lo que me reservo los nombres. Hay alguna manera de desaparecer esas agencias desde la Legislatura y redirigir esos fondos y ponerlos a trabajar en cosas que realmente impacten nuestra comunidad?

HS: Lo que pasa es que esas “Comisiones” y “Agencias” reciben dinero del Gobierno Federal y nosotros no tenemos responsabilidad en ese caso. Ahora esas Agencias tienen una directiva y ellos son los que tienen la responsabilidad y es su trabajo seguir de cerca en que se gasta cada peso que le fue asignado al Director Ejecutivo. En cada caso cualquier miembro de esa directiva o el público puede hacer una querella en contra de esa Comisión o Agencia a la ciudad de Boston y ellos vienen y hacen la investigación y determinan consecuencias según el caso.

ET: Como servidora pública tiene algún consejo a la juventud?

HS: Recomiendo a la juventud que participe en organizaciones como el “Caucus Hispano” y se preparen políticamente como una forma de sustituirnos en los escaños que ahora mismo representamos. Sería como pasarle la antorcha a las nuevas generaciones.

ET: Como entras a la legislatura?

HS: Empecé hace 40 años atrás cuando era estudiante universitaria. Formamos un grupo que luchaba para que se nos dieran clases de Historia Latino Americana, Estudios de las mujeres y otras. Reclutábamos estudiantes de otras universidades como Yale, South Central, Eastern, Central y formamos un gran grupo que peleábamos para que nuestra cultura fuera aceptada. Cuando llegue a Meriden me envolví en la política cuando mi hijo necesitaba educación Especial y yo tuve que pelear contra la Junta de Educación porque ellos no querían darle los servicios. Así me di a conocer con la gente. Me gustaría como mujer seguir representando a la mujer y preparar la juventud para que puedan llegar a representar nuestra Ciudad de Meriden en la Legislatura y porque no a una mujer como yo.

ET: Gracias por tu tiempo Representante.

Elvis R. Tejada