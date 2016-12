Consulado Dominicano celebra sensacional feria Inmobiliaria ciudad Juan Bosch

Por segunda vez el Consulado de New York y su titular Carlos Castillo demuestran el giro asombroso de cuidado y atención a la diáspora Dominicana en el Estado de Connecticut celebrando esta vez la feria inmobiliaria de la Ciudad Juan Bosch en la ciudad de Waterbury. “Yo les prometí que no me voy a quedar sentado esta vez en coordinación con el Banco de Reservas y entidades del sector privado el Gobierno de Danilo Medina está cumpliendo con una de sus promesas de campaña a la comunidad Dominicana en el exterior porque ustedes son parte importante de este Gobierno y de la economía Dominicana”. Indico el Cónsul Carlos Castillo.

“Nuestro trabajo no se circunscribe en proveer servicios consulares vamos e iremos más allá porque el Cónsul Castillo los tiene a todos ustedes siempre presente.” Indico la Vice Cónsul Wanda Carvajal.

Claudia De Los Santos, Vice Ministra de Obras Públicas, nos habló de lo que es el Proyecto Ciudad Juan Bosch: “El Proyecto surge de la necesidad de viviendas para personas de escasos recursos y el ministerio participa porque es una asociación publico privada en donde el Gobierno aporta las tierras y los servicios de calles, aceras, contenes, electricidad y agua potable. Las tierras son divididas en lotes, que son tres millones de metros cuadrados, y estos son licitados para que constructoras de viviendas calificadas y con buen historial de construcción, califiquen y se le asignan para que construyan las viviendas. Por eso es que este proyecto que aunque el Estado lo presenta es una asociación con el sector privado que son quienes venden las unidades de apartamentos. Cada vivienda tendrá áreas comunes, parqueo, dos destacamentos de policía, dos de bomberos, estancias infantiles, estancia para envejecientes, centro de capacitación vial, escuelas, tres circuitos de energía y un hospital. Esto no es solo viviendas. Ciudad Juan Bosch es un ejemplo de viviendas en toda Latinoamérica.

Lena Ciccone, directora de la Comisión para el mercado hipotecario y fideicomiso, estuvo presente como parte de la delegación que viajo desde la Rep. Dominicana a los E.U. índico: “Este proyecto fue ideado desde la Presidencia para atacar el déficit habitacional y para que personas de bajos ingresos puedan adquirir una vivienda a bajo costo. Estas unidades son completas y los precios van desde 20 a 53 mil dólares. El tamaño desde 45 a 80 metros cuadrados. Hay algo muy importante que quiero agregar y es que por orden del Presidente Medina los dominicanos que viven en el exterior podrán adquirir los bonos “Itebis” y bono “Tierra”, que entre los dos suman un 10 y un 12 % del valor de las viviendas que los ayudaran a completar el pago de su vivienda y estos bonos son para los que no tienen vivienda en la R. Dominicana también para los que tengan un solar en RD pero también los Dominicanos que son indocumentados en E.U. pueden adquirir estos apartamentos solo tienen que darle un poder a cualquier familiar que viva en la R D a través del Consulado en N.Y.

Robinson Portorreal quien es Director de gestión de negocios del Banco de Reservas indico: “Esta es la mayor alianza público-privado y estamos aquí para financiar las viviendas con excelentes condiciones, por ejemplo, los gastos legales son mínimos, con menos de 50 dólares estarás pagando la legalización del contrato, la notarizacion y la inscripción, otra ventaja es que el financiamiento es blando porque son fondos liberados de encajes, lo que nos permite ofrecer tasas estables por 20 años. Lo que significa que la tasa no pasara del 12% anual. Tu cuota no pasara nunca de 150 dólares hasta 350 dólares mensuales dependiendo del tamaño de tu vivienda ya sea de dos o tres habitaciones. Ahora como vamos a calificar las personas? Al que tenga historial de crédito de los E.U. lo vamos a calificar por su historial de aquí al que tenga historial de crédito allá lo haremos por el de allá y al que no tenga historial de crédito lo vamos a estar viendo por sus ingresos actuales. Lo que queremos es que los Dominicanos de aquí puedan adquirir sus casas en Ciudad Juan Bosch y vivan cómodamente. Para conseguir un préstamo debes entrar a la pagina web : www.banreservas.com.do y vas al área de “solicitudes” entras a “préstamos” y completas ese formulario y donde dice “propósito” pones que es para comprar en “Ciudad Juan Bosch” desde que pones eso, eso llega a nuestro sistema central, te depuramos y ya tenemos tu solicitud depurada y cuando vayas a la Rep. Dom. ya tu expediente estará preparado para empezar el proceso. También en el consulado de New York está abierta una ventanilla para atender las solicitudes de préstamos.”

José Burgos, facilitador de los servicios consulares en Connecticut hablo del valor de la comisión: “La delegación del Ministerio de la presidencia, los constructores y promotores llegan a New York y CT para promocionar y facilitar la compra de viviendas a los Dominicanos en el exterior. Vamos a sacarle provecho a estas facilidades que ofrece el Gobierno del compañero Danilo Medina es una oportunidad única que no la veremos en muchos años más.”……… Cientos de Dominicanos recibieron información acerca de cómo adquirirlos y varias estaciones de los constructores estuvieron ofreciendo información en panfletos con fotos de los distintos apartamentos que se ofrecen desde sencillos hasta de tres habitaciones. Este evento fue celebrado el pasado 11 de Noviembre en la Iglesia Santa Margarita en la ciudad de Waterbury.