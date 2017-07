CIRILO BONILLA CONFUNDE LOS DOMINICANOS DE CONNECTICUT

Sería injusto para los afectados con una declación que no se les diera la oportunidad de hablar y defenderse de esta tal y como se le dio al declarante, además de que constituye una falta al derecho de la libre expresión. Consciente de este derecho la administración de este periódico me dio la oportunidad de informar a la comunidad Dominicana acerca de los supuestos abusos denunciados por Cirilo Bonilla. Uno a uno desmontare cada una de las distorsiones y declaraciones intencionadas del denunciante.

Cirilo declara que la Vice-cónsul Wanda Carvajal cobra 40 dólares extras por la expedición de pasaportes y se pregunta “si el gobierno le paga un sueldo a la vicecónsul porque hay que pagar 40 dólares extras”. Haciéndola ver como corrupta, perversa y abusadora. Lo primero es que el Gobierno le paga para que trabaje hasta los sábados al mediodía y los operativos Consulares se hacen los domingos en su día libre. La vicecónsul y su comitiva usan su día libre para brindarles un servicio a los Dominicanos de CT que de otra manera tuvieran que ir a New York en un día de trabajo lo que conlleva a un gasto de alrededor de 200.00 si contamos la gasolina, parqueo en el área de Manhattan, comida y el día de trabajo que se pierde. Diga usted si no es mejor pagar 40 dólares y no coger esa lucha en NY. Esta Vicecónsul y su comitiva compran combustible, desayuno, almuerzo y aun así Cirilo dice que esto es un abuso. Miles de Dominicanos agradecen a Wanda Carvajal ese gesto de desprendimiento y servicio a la comunidad. Quien en su día libre para estar con la familia hace esto?. Eso no lo ve Cirilo y como si fuera poco lo califica como un abuso.

Otro punto, Cirilo Bonilla acusa al Cónsul Carlos Castillo de ser abusador, humillante y arrogante lo cual dista mucho de la imagen que hasta el momento ha mostrado el cónsul. Si bien es cierto que Carlos Castillo prometió y no ha cumplido es que dijo que para Marzo del 2017 los Dominicanos de CT tendrían una oficina de la Junta Central no menos cierto es que el Cónsul Castillo no tiene jurisdicción para tomar esa decisión. El Señor Cónsul se excedió en su promesa precipitándose al vacío al incumplirle a la comunidad Dominicana. Eso fue algo ilógico y tendrá que cargar con esa culpa hasta que la JCE decida comenzar nuevamente los operativos cedulares junto al Consular ya que esta le dijo en varias ocasiones que no había presupuesto.

Otro punto, Cirilo Bonilla en un acto de insolencia y pretensión le pide al Presidente Medina la destitución de Carlos Castillo. Jajajaja hay que reírse…..Si Cirilo Bonilla no ha sido considerado para junto al Consulado estar presente en los operativos Consulares no es por culpa del Cónsul es por la forma errónea en que este a tratado a los compañeros del Partido y por la imagen que este proyecta en el Consulado y en la Comunidad Dominicana.

Otro punto, Cirilo Bonilla en sus declaraciones dice: “Como líder máximo del PLD en CT quiero que el Honorable Presidente…….” Jamás Cirilo ha sido líder máximo del Partido en CT y la única posición máxima ha sido la de Encargado de la campaña presidencial del Presidente Danilo en el 2016 y sufrió la vergüenza de que el Partido perdió en todo el Estado y lo peor de todo en las dos mesas en las que el debió ganar en Hartford por ser “líder máximo” las perdió. Fuentes del PRM dicen que estaba trabajando para otro candidato. Además de que cuando nos convocaba a las reuniones nunca asistimos porque Cirilo no convoca a los verdaderos dirigentes del partido y cuando se le escucha lo hacemos por educación porque no aporta soluciones reales y solo busca maneras de dividir, mentir y confundir. Esta aseveración no es más que un sofisma del más grande sofista que tiene el PLD en CT.

Para terminar dice: “El Club Cultural y Educacional de CT y otras organizaciones se están preparando para una protesta en la sede consular de NY…….” Una de las cualidades del Sr. Bonilla es la de presentarse en todos los escenarios públicos y privados como dirigente de clubes, líder máximo del partido y de la Comunidad Dominicana. Además de otros cargos a los cuales el mismo se auto designa. Cirilo como político no convoca a nadie con excepción a los actos de izamiento de la Bandera Dominicana y eso porque los que vamos lo hacemos por Patriotismo pero fuera de ahí Cirilo Bonilla es “Un político sofista y solitario”

Elvis R tejada