AGENCIA CREDITICIA MOODY DICE QUE PRESUPUESTO ESTATAL EMPEORA LAS DIFICULTADES FISCALES DE HARTFORD

Antes de empezar a desarrollar este articulo quisiera explicar un poco acerca de quién es Moody’s y porque advierte a sus clientes de la peligrosidad de las finanzas de la ciudad de Hartford. Esta es una manera sutil de decir “Hartford esta en bancarrota y no inviertan su dinero ahí”. Moody’s Investors Services es una agencia de calificación crediticia y es una de las tres grandes compañías en el mundo con oficinas en 33 países que abarca la calificación de bonos de deuda tanto del sector privado como público. Esta agencia tiene un papel muy destacado en el mercado de capitales donde gobiernos y compañías pueden reunir fondos a largo plazo mediante la emisión de bonos y títulos de deuda. Dada su reputación y su amplia cuota de mercado puede influir notablemente en la decisión de muchos inversionistas en comprar capitales y así levantar la economía bajo su cuidado de ahí por qué la ciudad la contrato.

Esta agencia está advirtiendo a sus clientes que los problemas financieros de la ciudad de Hartford se están acercando rápidamente a los plazos de pago de la deuda con sus acreedores (entre Septiembre y Octubre) y que el estancamiento en la aprobación del presupuesto estatal es la mayor amenaza a la ciudad. Según esta agencia la ciudad de Hartford debe $3.8 millones en Septiembre, seguido por otra deuda de $26.9 millones para Octubre. “Octubre es el mes más pesado de la deuda en este ano”. Los analistas de Moodys indicaron: “Los pagos mensuales son el resultado de un préstamos de 20 millones de dólares en abril para cubrir sus problemas financieros”. Esta también indico que el actual estancamiento presupuestario en la legislatura es un gran problema para Hartford.

Tal como lo indico el Representante Edwin Vargas la semana pasada todavía los legisladores y el Gobernador no se han puesto de acuerdo en cómo resolver el déficit de 3.5 billones para los próximos dos años y anotamos que aproximadamente la mitad del presupuesto de la ciudad viene de la ayuda Estatal dejando a merced del presupuesto Estatal el diario vivir de Hartford y si el retraso continua Hartford está expuesto tristemente a la bancarrota entre ahora y final de Diciembre. A su vez el Alcalde Bronin estuvo de acuerdo con los comentarios de Moodys acerca del peligro fiscal para Hartford si continúa el estancamiento en el Capitolio y añadió: “ La ausencia de ayuda Estatal acelera la grave crisis fiscal y nos pone un gran reto”.

Así mismo los alcaldes de otras ciudades grandes como Brigdeport, New Haven, North Haven, etc han dicho que aunque sus ciudades no tienen problemas financieros como Hartford el estancamiento en la aprobación del presupuesto las pone en un peligro potencial de crisis financiera.

El Gobernador Malloy ha emitido un plan temporal para cubrir la aprobación del presupuesto pero este incluye la reducción de la ayuda Estatal a las ciudades en este sentido el Alcalde Bronin dijo que si este plan continua ejecutándose por el resto del año fiscal 2017-18 esto significaría que Hartford enfrentaría un déficit de $100 millones más allá de los 320 millones del presupuesto municipal. Mientras tanto estamos enfocados en gestionar nuestra liquidez y mantener los servicios básicos a los ciudadanos aunque obviamente no hay manera de manejar una crisis como esta indefinidamente. Señalo Bronin.

Según analistas de Moodys “el aumento de las deudas de la ciudad de Hartford crecerán de 44 millones en el transcurso del presente año fiscal a 57 millones en el 2018-19 y continuaran creciendo paulatinamente hasta el 2020-21 y los intereses anuales de la deuda de los 67 millones de dólares de la ciudad en préstamos para la construcción del nuevo estadio de béisbol de liga menor asciende a $4.6 millones al año hasta el 2042”.

Ahora espérate……. Párate ahí. Una preguntica: en que lio nos metió Pedro Segarra?